Берінчик ефектно вийшов у ринг, але програв Девісу: відео перформансу

У ніч проти 15 лютого (в Україні) Денис Берінчик провів бій проти Кейшона Девіса на легендарній арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку. Це був перший захист чемпіонського титулу WBO у легкій вазі для українського боксера.

Досвідчений 36-річний Денис Берінчик вже традиційно вигадав оригінальний вихід до рингу. Саме цим славиться український боксер, окрім свого стилю боксу, пише 24 Канал.

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Яскравий вихід Берінчика

У попередньому поєдинку проти Емануеля Наваррете (18 травня 2024 року) Берінчик виходив у ринг у камуфляжному костюмі, а у руках Дениса була козацька шабля. Весь вихід українського боксера був під "Козацький марш". Місцева публіка оваціями зустріла такий вихід Берінчика.

На бій проти Кейшона Девіса українець теж вразив, але лише виходом у ринг, але, аж ніяк, не рівнем боксу.

Відео виходу Дениса Берінчика

На жаль, Денису не вдалось захистити свій титул чемпіона WBO. У третьому раунді Берінчик вперше побував у настилі рингу, а вже у наступному раунді програв Девісу. Кейшон розбив носа українцю та відправив його у нокаут.

Берінчик зазнав першої поразки у кар'єрі на профі-рингу, а Кейшон Девіс став новим чемпіоном світу у легкій вазі.