Опытный 36-летний Денис Беринчик уже традиционно придумал оригинальный выход в ринг. Именно этим славится украинский боксер, кроме своего стиля бокса, пишет 24 Канал.

К теме Потерял статус непобедимого: Дэвис нокаутировал Беринчика, отобрав пояс у украинца

Яркий выход Беринчика

В предыдущем поединке против Эмануэля Наваррете (18 мая 2024 года) Беринчик выходил в ринг в камуфляжном костюме, а в руках Дениса была казацкая сабля. Весь выход украинского боксера был под "Казацкий марш". Местная публика овациями встретила такой выход Беринчика.

На бой против Кейшона Дэвиса украинец тоже поразил, но только выходом в ринг, но, отнюдь, не уровнем бокса.

Видео выхода Дениса Беринчика

К сожалению, Денису не удалось защитить свой титул чемпиона WBO. В третьем раунде Беринчик впервые побывал на настиле ринга, а уже в следующем раунде проиграл Дэвису. Кейшон разбил нос украинцу и отправил его в нокаут.

Беринчик потерпел первое поражение в карьере на профи-ринге, а Кейшон Дэвис стал новым чемпионом мира в легком весе.