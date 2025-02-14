"Не звертайте уваги на прогнози": відомий тренер оцінив шанси Берінчика на захист титулу

Денис Берінчик невдовзі захищатиме титул чемпіона світу у легкій вазі за версією WBO. "Український танк" зустрінеться з Кейшоном Девісом у мегафайті в Нью-Йорку.

Дмитро Сосновський прокоментував майбутній бій Берінчик – Девіс. Заслужений тренер України оцінив шанси Дениса на захист титулу у поєдинку проти американського претендента, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

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Які шанси у Берінчика

Дмитро Сосновський заявив, що добре знає Дениса Берінчика, адже тренував його два олімпійські цикли. Спеціаліст виділив головні якості "Українського танка", які йому допоможуть.

Сосновський зазначив, що Берінчик справжній воїн, який вигризає перемогу. Тренер підкреслив, що Денис різноманітний боксер, він чудово захищається, має хорошу швидкість та загалом сильний панчер.

Попри те, що чимало експертів віддають перевагу Кейшону Девісу, Дмитро Сосновський іншої думки. Адже Берінчик вже був у роль андердога перед минулим боєм.

Пригадується, торік й шанси Наваретте оцінювалися вище. А Берінчик взяв й покарав песимістів, продемонструвавши високу майстерність й заслужено завоював титул. Тому я б не радив звертати увагу на прогнози. Вони в боксі – дуже не надійні,

– сказав Сосновський.

Також Дмитро Сосновський заявив, що боксеру рівня Дениса Берінчика все одно, де битись. "Український танк" не звертатиме на вигуки вболівальників, які будуть присутні на "Медісон-сквер-гарден".

Нагадаємо, що бій Берінчик – Девіс відбудеться в ніч з 14 на 15 лютого. Початок вечора боксу у Нью-Йорку о 2:00 за київським часом. Поява боксерів у рингу очікується не раніше, ніж 5:30 ранку.