Дмитрий Сосновский прокомментировал предстоящий бой Беринчик – Дэвис. Заслуженный тренер Украины оценил шансы Дениса на защиту титула в поединке против американского претендента, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

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Какие шансы у Беринчика

Дмитрий Сосновский заявил, что хорошо знает Дениса Беринчика, ведь тренировал его два олимпийских цикла. Специалист выделил главные качества "Украинского танка", которые ему помогут.

Сосновский отметил, что Беринчик настоящий воин, который выгрызает победу. Тренер подчеркнул, что Денис разнообразный боксер, он прекрасно защищается, имеет хорошую скорость и вообще сильный панчер.

Несмотря на то, что многие эксперты отдают предпочтение Кейшону Дэвису, Дмитрий Сосновский другого мнения. Ведь Беринчик уже был в роли андердога перед прошлым боем.

Помнится, в прошлом году и шансы Наваретте оценивались выше. А Беринчик взял и наказал пессимистов, продемонстрировав высокое мастерство и заслуженно завоевал титул. Поэтому я бы не советовал обращать внимание на прогнозы. Они в боксе – очень не надежны,

– сказал Сосновский.

Также Дмитрий Сосновский заявил, что боксеру уровня Дениса Беринчика все равно, где драться. "Украинский танк" не будет обращать на выкрики болельщиков, которые будут присутствовать на "Мэдисон-сквер-гарден".

Напомним, что бой Беринчик – Дэвис состоится в ночь с 14 на 15 февраля. Начало вечера бокса в Нью-Йорке в 2:00 по киевскому времени. Появление боксеров в ринге ожидается не ранее, чем 5:30 утра.