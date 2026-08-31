"Мало кому під силу": промоутер розкрив причини поразки Берінчика та заговорив про його майбутнє

У суботу, 29 серпня, на O2 Arena в андеркарді шоу Мозес Ітаума – Філіп Хргович Денис Берінчик поступився британцю Сему Ноуксу. Поєдинок тривав усі 10 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів на користь місцевого боксера, який завоював титул WBO InterContinental.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк дав коментар для Sport.ua. Він висловився щодо поразки свого підопічного у Лондоні.

Що сказав Красюк про поразку Берінчика

Красюк визнав, що британський боксер переміг заслужено, а ключовими факторами стали вік та фізичні дані спортсменів.

Рішення суддів є цілком обґрунтованим і повною мірою відображає хід подій. На жаль, антропометрія та молодість зіграли свою роль. Різниця в габаритах і бойовій вазі безпосередньо вплинула на результат. Але хочу вам сказати, що в 38 років протриматися на ногах так, як це зробив Денис, мало кому під силу. Тож Сем Ноукс молодець. Вітаємо його з перемогою та поясом WBO InterContinental,

– заявив промоутер.

Цей поєдинок став для 38-річного українця першим після півторарічної паузи. Свій попередній бій Берінчик провів у лютому 2025 року, коли достроково програв американцю Кейшону Девісу та втратив титул чемпіона світу за версією WBO.

Після протистояння з Ноуксом Денис продемонстрував у соцмережах наслідки бою, опублікувавши відео з численними гематомами на обличчі та підписом: "Так мене ще ніколи не малювали".

Щодо подальшої кар'єри боксера, Красюк зазначив, що наразі жодних остаточних рішень не ухвалено. За його словами, спочатку спортсмен має відпочити та повністю відновити сили, після чого команда визначиться з його подальшими планами.