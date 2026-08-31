Промоутер украинского боксера Александр Красюк дал комментарий для Sport.ua. Он высказался о поражении своего подопечного в Лондоне.

Что сказал Красюк о поражении Беринчика

Красюк признал, что британский боксер победил заслуженно, а ключевыми факторами стали возраст и физические данные спортсменов.

Решение судей вполне обосновано и в полной мере отражает ход событий. К сожалению, антропометрия и молодость сыграли свою роль. Разница в габаритах и боевом весе напрямую повлияла на результат. Но хочу вам сказать, что в 38 лет продержаться на ногах так, как это сделал Денис, мало кому под силу. Так что Сэм Ноукс – молодец. Поздравляем его с победой и поясом WBO InterContinental,

– заявил промоутер.

Этот поединок стал для 38-летнего украинца первым после полуторалетнего перерыва. Свой предыдущий бой Беринчик провел в феврале 2025 года, когда досрочно уступил американцу Кейшону Дэвису и лишился титула чемпиона мира по версии WBO.

После противостояния с Ноуксом Денис продемонстрировал в соцсетях последствия боя, опубликовав видео с многочисленными гематомами на лице и подписью: "Так меня еще никогда не рисовали".

Что касается дальнейшей карьеры боксера, Красюк отметил, что пока никаких окончательных решений не принято. По его словам, сначала спортсмену нужно отдохнуть и полностью восстановить силы, после чего команда определится с его дальнейшими планами.