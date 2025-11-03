Він засцить, – Берінчик припустив, чи погодились би Усик і Кличко побитись на голих кулаках

Колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик відверто висловився щодо перспектив своїх зіркових земляків у кулачних боях. На думку Берінчика, ні Усик, ні Кличко, ні Ломаченко ніколи не погодяться на таку ідею.

Зірковий український боксер не вірить у своїх колег по рингу. Денис Берінчик заявив, що у Кличка та Усика затонка кишка, аби побитись на голих кулаках, передає 24 Канал із посиланням на тікток m.m.a.u.a.

Чи погодився би Усик чи Кличко побитись на голих кулаках?

Також Берінчик впевнений, що Ломаченко також би не погодився побитись на голих кулаках.

Кличко та Усик не підуть в кулачні бої. Кишка тонка в них вийти туди. Так, на рингу в них багато чеснот. Чи захоче Ломаченко битися зі мною на голих кулаках? Так він засцить. В боксерських рукавичках він може, а на кулаках ні,

– заявив Берінчик.

Нагадаємо, що Берінчик бився на голих кулаках влітку 2021-го року, коли протистояв у Києві "Російському молоту" Артему Лобову. Поєдинок тривав чотири раунди та закінчився перемогою Дениса технічним нокаутом.

Раніше Берінчик розповідав в інтерв'ю Спорт 24., що має три пропозиції на поєдинки – у боксі та кулачних боях.

"На це треба час. Як бачите, нічого мене не турбує, форму підтримую, веду перемовини. Проведення боїв не від мене залежить. Британець і американець, якщо нічого не зміниться, розіграють титул WBO в кінці листопада. Потім прийматимемо рішення", – говорив Денис.

Що відомо про Дениса Берінчика?