Он засцит, – Беринчик предположил, согласились бы Усик и Кличко подраться на голых кулаках

Бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик откровенно высказался относительно перспектив своих звездных земляков в кулачных боях. По мнению Беринчика, ни Усик, ни Кличко, ни Ломаченко никогда не согласятся на такую идею.

Звездный украинский боксер не верит в своих коллег по рингу. Денис Беринчик заявил, что у Кличко и Усика затонка кишка, чтобы подраться на голых кулаках, передает 24 Канал со ссылкой на тикток m.m.a.u.a.

Согласился бы Усик или Кличко подраться на голых кулаках?

Также Беринчик уверен, что Ломаченко также бы не согласился подраться на голых кулаках.

Кличко и Усик не пойдут в кулачные бои. Кишка тонка у них выйти туда. Так, на ринге у них много достоинств. Захочет ли Ломаченко драться со мной на голых кулаках? Да он зассыт. В боксерских перчатках он может, а на кулаках нет,

– заявил Беринчик.

Напомним, что Беринчик дрался на голых кулаках летом 2021-го года, когда противостоял в Киеве "Русскому молоту" Артему Лобову. Поединок длился четыре раунда и закончился победой Дениса техническим нокаутом.

Ранее Беринчик рассказывал в интервью Спорт 24., что имеет три предложения на поединки – в боксе и кулачных боях.

"На это нужно время. Как видите, ничего меня не беспокоит, форму поддерживаю, веду переговоры. Проведение боев не от меня зависит. Британец и американец, если ничего не изменится, разыграют титул WBO в конце ноября. Потом будем принимать решение", – говорил Денис.

Что известно о Денисе Беринчике?