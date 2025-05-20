Александр Красюк рассказал, что Денис перенес операцию. Промоутер Беринчика также высказался о будущем своего подопечного, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Вернется ли Беринчик

Спортивный функционер заявил, что Денис Беринчик перенес успешную операцию на плече. Срок восстановления будет занимать около полугода.

Однако "Украинский танк" не планирует завершать карьеру. По словам Александра Красюка, фанаты снова могут увидеть боксера на ринге.

У него еще есть немного пороха в пороховницах. Я думаю, он вернется снова,

– сказал Красюк.

Напомним, что Денис Беринчик дрался в последний раз против Кейшона Дэвиса 14 февраля 2025 года. К сожалению, украинский боксер проиграл американцу и потерял титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

Ранее Денис Беринчик провел еще одну операцию после боя против Кейшона Дэвиса.