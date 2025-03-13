Денис Беринчик показал последствия поединка против Кейшона Дэвиса. По словам украинского боксера, американский соперник во время поединка немного сломал ему перегородку в носу.

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Последствия боя против Кейшона Дэвиса

В своем инстаграме Беринчик выложил видео, в котором обратился ко всем своим сторонникам, пишет 24 Канал. Нос украинца после операции был перебинтован. Однако Денис на фоне этого всего не теряет позитивного настроя.

Сделали перегородку, нос. Потому что с последнего поединка я его немножечко сломал. Всем силы, всем бокс. Лучше бокса – только бокс,

– сказал Беринчик.

Видео Дениса Беринчика после операции

Напомним, что Беринчик провел титульный бой против Дэвиса в ночь на 15-е февраля 2025-го года на культовой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Уже в четвертом раунде Кейшон оформил досрочную победу. Перед этим украинец дважды побывал в нокдауне, а из носа текла кровь.

Беринчик потерял пояс чемпиона мира по версии WBO и статус непобедимого боксера. Теперь за спиной 36-летнего украинца 19 побед (9– нокаутом) в 20-ти боях. Кейшону Дэвису не понравился уровень бокса Беринчика, обозвав его мусором.