Уже в четвертом раунде бой был досрочно завершен. Перед этим Денис Беринчик, которому Кейшон Дэвис разбил нос, дважды побывал в нокдауне. После второго падения украинский боксер уже не смог продолжить поединок.

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Беринчик не впечатлил тренера Дэвиса

Дэвис отобрал чемпионский титул WBO у Беринчика и стал новым чемпионом мира. Теперь Кейшон хочет подраться с кем-то из обладателей двух других поясов – Джервонтой Дэвисом или Василием Ломаченко.

Наставник американского боксера Брайан Макинтайр коротко поделился эмоциями и впечатлениями от поединка. Коуч заверил, что украинский боксер вообще его не удивил. Макинтайр ожидал большего в ринге от Беринчика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxingnews 24.

Это было замечательно. Кейшон говорил, что хотел это сделать, он вам говорил, что хочет нокаутировать Беринчика. Я ему говорил, что он это должен сделать по-умному. Беринчик – довольно крепкий парень, но сегодня он был просто мусором. Я ожидал от него большего,

– сказал тренер Дэвиса.

Напомним, что для Беринчика это поражение стало дебютным в карьере на профи-ринге. Тренер украинца рассказал, что одной из причин поражения стала травма, которую Денис получил в тренировочном лагере. Повреждение помешало ему хорошо подготовиться к поединку. О плохой подготовке информацию подтвердил и сам Беринчик.