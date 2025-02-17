Вже у четвертому раунді бій було достроково завершено. Перед цим Денис Берінчик, якому Кейшон Девіс розбив носа, двічі побував у нокдауні. Після другого падіння український боксер вже не зміг продовжити поєдинок.

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Берінчик не вразив тренера Девіса

Девіс відібрав чемпіонський титул WBO у Берінчика та став новим чемпіоном світу. Тепер Кейшон хоче побитись із кимось з володарів двох інших поясів – Джервонтою Девісом або Василем Ломаченком.

Наставник американського боксера Браян Макінтайр коротко поділився емоціями та враженнями від поєдинку. Коуч запевнив, що український боксер взагалі його не здивував. Макінтайр чекав більшого у ринзі від Берінчика, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxingnews 24.

Це було чудово. Кейшон говорив, що хотів це зробити, він вам казав, що хоче нокаутувати Берінчика. Я йому казав, що він це має зробити по-розумному. Берінчик – доволі міцний хлопець, але сьогодні він був просто сміттям. Я очікував від нього більшого,

– сказав тренер Девіса.

Нагадаємо, що для Берінчика ця поразка стала дебютною у кар'єрі на профі-рингу. Тренер українця розповів, що однією із причин поразки стала травма, яку Денис отримав у тренувальному таборі. Ушкодження завадило йому добре підготуватись до поєдинку. Про погану підготовку інформацію підтвердив і сам Берінчик.