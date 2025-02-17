Бій, який очолив вечір боксу на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку, тривав лише чотири раунди. У третьому Берінчик вперше побував на настилі рингу, а у четвертому раунді Денис із розбитим носом вдруге впав у нокдаун, після якого вже не зумів продовжити двобій.

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Що сказав Берінчик після дебютної поразки

Український боксер втратив свій чемпіонський пояс та зазнав дебютної поразки у кар'єрі. Кейшон Девіс став новим чемпіоном світу у легкій вазі та зберіг статус непереможного боксера – 13 перемог у 14-ти боях (9 – нокаутом), а ще одну перемогу в американця забрали через провалений допінг-тест. Поєдинок зарахували таким, що не відбувся.

Після поразки тренер Берінчика назвав одну із головних причин поразки свого підопічного. Виявилось, що травма зірвала підготовку Дениса до поєдинку.

Нарешті слово взяв сам боксер та дав перший коментар після поразки, пише 24 Канал із посиланням на K2 Promotions Ukraine.

Бажаємо здоровʼячка. Вирушаємо додому із Нью-Йорку. Стосовно поразки – не підготувався належним чином до такого супротивника. Він був сильнішим у той вечір. Краще боксу тільки бокс, вперед до перемоги,

– сказав Денис.

Відео першого коментаря Дениса Берінчика

Додамо, що тепер за спиною Дениса Берінчика 20 боїв, у яких він здобув 19 перемог (9 – нокаутом) та зазнав однієї поразки.