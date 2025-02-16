Бій Берінчик – Девіс, який очолив вечір боксу у Нью-Йорку, тривав лише неповні чотири раунди. Вже із перших секунд поєдинку було видно, що це буде найскладніший бій у кар'єрі Дениса.

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Усик кумедно підтримав Берінчика

У третьому раунді Берінчик вперше побував у нокдауні. А вже у наступному раунді Кейшон вдруге відправив українцю на настил рингу. Після другого нокдауну Денис вже не зміг продовжити бій. Девіс оформив дострокову перемогу нокаутом, відібрав пояс в українця та став новим чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі.

До слова. Денис Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі на профі-рингу. До цього було 19 поспіль перемог в усіх проведених поєдинках (9 – нокаутом).

Берінчик отримав цілу гору повідомлень зі словами підтримки. Олександр Усик теж публічно підтримав Дениса після поразки у своєму акаунті інстаграмі, пише 24 Канал.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у хевівейті знайшов архівне фото із Берінчиком, яке підписав у жартівливій формі.

Без поразки немає перемоги. Тільки не плач, ТНЕМ,

– написав Усик.



Усик підтримав Берінчика / Скриншот із інстаграму Олександра

Відзначимо, що після перемоги Девіс викликав на бій Василя Ломаченка та Джервонту Девіса, які володіють титулами у легкій вазі.