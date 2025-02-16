В ніч з 14-го на 15-те лютого у Нью-Йорку на "Медісон-сквер-гарден" відбувся бій Берінчик – Девіс. Поєдинок завершився перемогою Кейшона Девіса нокаутом у четвертому раунді, повідомляє 24 канал.

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З ким хоче битись Девіс

Кейшон Девіс дав коментар після перемоги над Денисом Берінчиком. Зокрема, американський боксер поділився планами щодо наступних поєдинків.

Новоспечений чемпіон світу кинув виклик Джервонті Девісу, який має пояс WBA. Також у поле зору Кейшона потрапив Василь Ломаченко, який володіє титулом від IBF.

Ті два хлопці з титулами – виходьте в ринг зі мною і бийтеся. Є два володарі поясів, з яким я хочу битися. Якщо у вас вистачить сміливості – виходьте на поєдинок, я готовий,

– сказав Кейшон у коментарі для Sky Sports.

Також Шакур Стівесон володіє титулом чемпіона світу у легкій вазі за версією WBC. Проте раніше Кейшон Девіс заявляв, що не буде битись проти свого близького друга.

Можливий бій проти Василя Ломаченко під питанням, адже боксер не ухвалив рішення щодо продовження кар'єри. Раніше повідомляли, що він травмував спину та може покинути бокс.

Нагадаємо, що Ломаченко здобув чемпіонський пояс у травні минулого року. Тоді Василь переміг австралійського боксера Джорджа Камбососа та відібрав титул IBF.