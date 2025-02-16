В ночь с 14-го на 15-е февраля в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден" состоялся бой Беринчик – Дэвис. Поединок завершился победой Кейшона Дэвиса нокаутом в четвертом раунде, сообщает 24 канал.

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С кем хочет драться Дэвис

Кейшон Дэвис дал комментарий после победы над Денисом Беринчиком. В частности, американский боксер поделился планами относительно следующих поединков.

Новоиспеченный чемпион мира бросил вызов Джервонте Дэвису, который имеет пояс WBA. Также в поле зрения Кейшона попал Василий Ломаченко, который владеет титулом от IBF.

Те два парня с титулами – выходите в ринг со мной и деритесь. Есть два обладателя поясов, с которым я хочу драться. Если у вас хватит смелости – выходите на поединок, я готов,

– сказал Кейшон в комментарии для Sky Sports.

Также Шакур Стивесон владеет титулом чемпиона мира в легком весе по версии WBC. Однако ранее Кейшон Дэвис заявлял, что не будет драться против своего близкого друга.

Возможный бой против Василия Ломаченко под вопросом, ведь боксер не принял решение о продолжении карьеры. Ранее сообщали, что он травмировал спину и может покинуть бокс.

Напомним, что Ломаченко получил чемпионский пояс в мае прошлого года. Тогда Василий победил австралийского боксера Джорджа Камбососа и отобрал титул IBF.