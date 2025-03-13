Денис Берінчик показав наслідки поєдинку проти Кейшона Девіса. За словами українського боксера, американський суперник під час поєдинку трохи зламав йому перегородку у носі.

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Наслідки бою проти Кейшона Девіса

У своєму інстаграмі Берінчик виклав відео, у якому звернувся до усіх своїх прихильників, пише 24 Канал. Ніс українця після операції був перебинтований. Однак Денис на тлі цього всього не втрачає позитивного настрою.

Зробили перегородку, ніс. Тому що з останнього поєдинку я його трішечки зламав. Всім сили, всім бокс. Краще боксу – тільки бокс,

– сказав Берінчик.

Відео Дениса Берінчика після операції

Нагадаємо що Берінчик провів титульний бій проти Девіса у ніч проти 15-го лютого 2025-го року на культовій арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Вже у четвертому раунді Кейшон оформив дострокову перемогу. Перед цим українець двічі побував у нокдауні, а з носа текла кров.

Берінчик втратив пояс чемпіона світу за версією WBO та статус непереможного боксера. Тепер за спиною 36-річного українця 19 перемог (9– нокаутом) у 20-ти боях. Кейшону Девісу не сподобався рівень боксу Берінчика, обізвавши його сміттям.