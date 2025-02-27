Ціль – вкрасти пояси: ексчемпіон світу з України хоче побитись із росіянином або другом Кадирова

Колишній володар титулу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик назвав суперників, з якими хотів би розділити один ринг. Український боксер обрав несподіваних опонентів.

37-річний боксер з України ставить перед собою найвищі цілі. У найближчих поєдинках Олександр Гвоздик планує побитись із найсильнішими боксерами напівважкої ваги, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Manouk Akopyan.

Цікаво Українські боксери битимуться на престижному турнірі в Саудівській Аравії

Гвоздик хоче титульних боїв

Мова йде про росіянина Дмітрія Бівола та російського боксера з паспортом Канади Артура Бетербієва. На вечорі боксу 22 лютого в Ер-Ріяді Бівол взяв реванш у Бетербієва та відібрав чемпіонські пояси Артура.

Гвоздик не вірить у те, що у поточному 2025-му році зможе зустрітися зз Біволом чи Бетербієвим, адже на боксерів, ймовірно, чекає трилогія. Олександр також назвав ще декількох потенційних суперників.

Крім них, можна зустрітися з Бенавідесом, Моррелем, нещодавно титул завоював Каллум Сміт. Це бій мрії, хотілося б його організувати. Є два варіанти – або провести декілька прохідних поєдинків, або відразу вийти на Сміта. Це було б ідеальним рішенням. Я готовий до будь-яких викликів,

– сказав Гвоздик.

Довідка. Гвоздик вже виходив в один ринг проти Бетербієва. Було це ще 18 жовтня 2019 року. Олександр володів перевагою, але все перевернулось з ніг на голову у 9-му раунді, коли першим номером почав діяти Артур. У наступному раунді українець тричі побував у нокдауні, через що рефері достроково зупинив двобій – дебютна поразка у кар'єрі Гвоздика.

Востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року, коли за одноголосним рішенням суддів програв американцю Девіду Бенавідесу. На кону бою стояв вакантний титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

Загалом за спиною Гвоздика 22 бої у професіоналах, у яких він здобув 20 перемог (16 – нокаутом), зазнавши двох поразок.