Ціль – вкрасти пояси: ексчемпіон світу з України хоче побитись із росіянином або другом Кадирова
- Олександр Гвоздик планує бої з росіянами Дмитром Біволом та Артуром Бетербієвим, а також розглядає можливість зустрічі з Бенавідесом, Моррелем та Каллумом Смітом.
- Гвоздик вже бився з Бетербієвим в 2019 році, зазнавши поразки, і востаннє виходив на ринг 15 червня 2024 року проти Девіда Бенавідеса.
- За кар'єру Гвоздик провів 22 бої, вигравши 20 з них, 16 – нокаутом, і зазнавши двох поразок.
Колишній володар титулу WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик назвав суперників, з якими хотів би розділити один ринг. Український боксер обрав несподіваних опонентів.
37-річний боксер з України ставить перед собою найвищі цілі. У найближчих поєдинках Олександр Гвоздик планує побитись із найсильнішими боксерами напівважкої ваги, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Manouk Akopyan.
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Гвоздик хоче титульних боїв
Мова йде про росіянина Дмітрія Бівола та російського боксера з паспортом Канади Артура Бетербієва. На вечорі боксу 22 лютого в Ер-Ріяді Бівол взяв реванш у Бетербієва та відібрав чемпіонські пояси Артура.
Гвоздик не вірить у те, що у поточному 2025-му році зможе зустрітися зз Біволом чи Бетербієвим, адже на боксерів, ймовірно, чекає трилогія. Олександр також назвав ще декількох потенційних суперників.
Крім них, можна зустрітися з Бенавідесом, Моррелем, нещодавно титул завоював Каллум Сміт. Це бій мрії, хотілося б його організувати. Є два варіанти – або провести декілька прохідних поєдинків, або відразу вийти на Сміта. Це було б ідеальним рішенням. Я готовий до будь-яких викликів,
– сказав Гвоздик.
Довідка. Гвоздик вже виходив в один ринг проти Бетербієва. Було це ще 18 жовтня 2019 року. Олександр володів перевагою, але все перевернулось з ніг на голову у 9-му раунді, коли першим номером почав діяти Артур. У наступному раунді українець тричі побував у нокдауні, через що рефері достроково зупинив двобій – дебютна поразка у кар'єрі Гвоздика.
Востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року, коли за одноголосним рішенням суддів програв американцю Девіду Бенавідесу. На кону бою стояв вакантний титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.
Загалом за спиною Гвоздика 22 бої у професіоналах, у яких він здобув 20 перемог (16 – нокаутом), зазнавши двох поразок.