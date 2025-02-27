37-летний боксер из Украины ставит перед собой самые высокие цели. В ближайших поединках Александр Гвоздик планирует сразиться с сильнейшими боксерами полутяжелого веса., пишет 24 Канал и со ссылкой на ютуб-канал Manouk Akopyan.

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Гвоздик хочет титульных боев

Речь идет о россиянине Дмитрии Биволе и российском боксере с паспортом Канады Артуре Бетербиеве. На вечере бокса 22 февраля в Эр-Рияде Бивол взял реванш у Бетербиева и отобрал чемпионские пояса Артура.

Гвоздик не верит в то, что в текущем 2025 году сможет встретиться с Биволом или Бетербиевым, ведь на боксеров, вероятно, ждет трилогия. Александр также назвал еще несколько потенциальных соперников.

Кроме них, можно встретиться с Бенавидесом, Моррелем, недавно титул завоевал Каллум Смит. Это бой мечты, хотелось бы его организовать. Есть два варианта– или провести несколько проходных поединков, или сразу выйти на Смита. Это было бы безупречным решением. Я готов к любым вызовам,

– сказал Гвоздик.

Справка. Гвоздик уже выходил в один ринг против Бетербиева. Это было еще 18 октября 2019-го года. Александр владел преимуществом, но все перевернулось с ног на голову в 9-м раунде, когда первым номером начал действовать Артур. В следующем раунде украинец трижды побывал в нокдауне, из-за чего рефери досрочно остановил поединок– дебютное поражение в карьере Гвоздики.

Последний раз украинский боксер выходил в ринг 15 июня 2024-го года, когда по единогласному решению судей проиграл американцу Дэвиду Бенавидесу. На кону боя стоял вакантный титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

В общем за спиной Гвоздика 22 боя в профессионалах, в которых он одержал 20 побед (16– нокаутом), потерпев два поражения.