Участие в соревнованиях примут двое украинских боксеров. В Саудовскую Аравию отправятся Александр Соломенников и Даниил Лозан, сообщает 24 канал со ссылкой на Top Boxing Generation

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Что известно о турнире

Участие в Гран-при WBC в Саудовской Аравии примут талантливые и перспективные боксеры в возрасте до 26 лет. Бои состоятся в четырех дивизионах: полулегкая, первая полусредняя, тяжелая и супертяжелая весовые категории.

В каждом дивизионе будут соревноваться по 32 боксера. Победитель турнира получит Кубок Имени Хосе Сулеймана. По регламенту в четвертьфиналах и полуфиналах бойцы будут драться шесть раундов, а в финальных встречах по восемь.

Отметим, что Александр Соломенников выступает в полулегком весе. 26-летний боксер в последнем поединке в ноябре прошлого года победил Майкола Беамонта единогласным решением судей и получил титул IBA International.

Даниил Лозан представитель первого полусреднего дивизиона. 22-летний боец последний раз дрался в декабре 2024 года в рамках вечера бокса в Киеве, где нокаутировал в четвертом раунде Ронана Науэля Санчеса.