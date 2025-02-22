Даниэль Лапин узнал имя следующего соперника. Непобежденный украинец встретится с боксером из Словакии, сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.

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С кем и когда будет драться Лапин

Непобежденный украинский боксер получил в соперники Роберта Рача. Даниэль Лапин встретится со словацким бойцом 12 апреля в столице Чехии Праге на территории концертного зала "Lucerna Hall".

Анонс боя Лапин – Рач 12 апреля / Фото из инстаграма Ready to Fight

К слову. Даниэль Лапин провел 11 боев в карьере. Украинский боксер одержал 11 побед, из которых четыре нокаутом.

Напомним, что последний раз Даниэль Лапин дрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри в декабре прошлого года. Украинский боксер одолел Дилана Колина и защитил титул чемпиона мира WBA, а также получил чемпионский пояс IBF в полутяжелом весе.