Даніель Лапін дізнався ім'я наступного суперника. Непереможений українець зустрінеться з боксером зі Словаччини, повідомляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

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З ким та коли битиметься Лапін

Непереможений український боксер отримав у суперники Роберта Рача. Даніель Лапін зустрінеться зі словацьким бійцем 12 квітня у столиці Чехії Празі на території концертного залу "Lucerna Hall".

Анонс бою Лапін – Рач 12 квітня / Фото з інстаграму Ready to Fight

До слова. Даніель Лапін провів 11 боїв у кар'єрі. Український боксер здобув 11 перемог, з яких чотири нокаутом.

Нагадаємо, що востаннє Даніель Лапін бився в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі у грудні минулого року. Український боксер здолав Ділана Коліна та захистив титул чемпіона світу WBA, а також здобув чемпіонський пояс IBF у напівважкій вазі.