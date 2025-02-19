Іванов підтвердив, що його весняний бій було скасовано. Петро розповів, чому вимушений був перенести поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням на Спорт-Експрес Україна.

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У чому причина перенесення бою

Петро Іванов розповів, що він планував провести поєдинок у березні 2025 року. Проте бій за участі українського боксера було перенесено на невідомий термін.

Причина полягає у тому, що Іванов отримав травму. Тому Петро не зможе побитись найближчим часом.

Планувався поєдинок на березень, але через травму усе переноситься. Незрозуміло, на коли. Спочатку треба привести до ладу здоров'я,

– сказав Іванов.

Нагадаємо, що востаннє Петро Іванов бився у листопаді минулого року. Український боксер зазнав першої поразки за всю кар'єру у професійному рингу.

Кривдником Іванова став Ослейс Іглесіас. Кубинський боксер здолав українця технічним нокаутом у п'ятому раунді поєдинку.