Иванов подтвердил, что его весенний бой был отменен. Петр рассказал, почему вынужден был перенести поединок, сообщает 24 канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина.

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В чем причина переноса боя

Петр Иванов рассказал, что он планировал провести поединок в марте 2025 года. Однако бой с участием украинского боксера был перенесен на неизвестный срок.

Причина заключается в том, что Иванов получил травму. Поэтому Петр не сможет подраться в ближайшее время.

Планировался поединок на март, но из-за травмы все переносится. Непонятно, на когда. Сначала надо привести в порядок здоровье,

– сказал Иванов.

Напомним, что последний раз Петр Иванов дрался в ноябре прошлого года. Украинский боксер потерпел первое поражение за всю карьеру в профессиональном ринге.

Обидчиком Иванова стал Ослейс Иглесиас. Кубинский боксер одолел украинца техническим нокаутом в пятом раунде поединка.