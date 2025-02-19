Иванов подтвердил, что его весенний бой был отменен. Петр рассказал, почему вынужден был перенести поединок, сообщает 24 канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина.
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В чем причина переноса боя
Петр Иванов рассказал, что он планировал провести поединок в марте 2025 года. Однако бой с участием украинского боксера был перенесен на неизвестный срок.
Причина заключается в том, что Иванов получил травму. Поэтому Петр не сможет подраться в ближайшее время.
Планировался поединок на март, но из-за травмы все переносится. Непонятно, на когда. Сначала надо привести в порядок здоровье,
– сказал Иванов.
Напомним, что последний раз Петр Иванов дрался в ноябре прошлого года. Украинский боксер потерпел первое поражение за всю карьеру в профессиональном ринге.
Обидчиком Иванова стал Ослейс Иглесиас. Кубинский боксер одолел украинца техническим нокаутом в пятом раунде поединка.