Скасували топовий мегафайт року: відома несподівана причина зриву бою

Вже 5 квітня на арені "Co-Op Live Arena" в англійському місті Манчестер відбудеться великий вечір боксу. У рамках боксерської події повинен був відбутись поєдинок між Ділліаном Вайтом та Джо Джойсом.

Однак протистояння Джо Джойса та Ділліана Вайта не буде. Бій скасували через несподівану травму Вайта, яку він отримав під час одного із тренувань, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Ще мінус один топовий бій

Тому 36-річному британському боксеру довелось знятись із поєдинку. Боксери вже навіть встигли провести першу дуель поглядів.

Нагадаємо, що востаннє Вайт виходив у ринг у середині грудня минулого року. Ділліан достроково переміг ганця Ебенезере Теттеха, який знявся із бою після сьомого раунду. За спиною Вайта 33 проведені бої, у яких він здобув 30 звитяг (20 – нокаутом), а також зазнав трьох поразок (від Ентоні Джошуа, Алєксандра Повєткіна та Джермейна Франкліна).

До слова. 1 березня Джо Джойс повинен був провести бій проти Патріка Корте. За декілька днів до поєдинку британець відмовився від двобою.

Щодо Джойса, то Джо у липні 2024-го року програв Дереку Чісорі. Ця поразка стала третьою у кар'єрі Джозефа. 39-річний британець провів на профі-рингу 19 поєдинків, у яких оформив 16 перемог (14 – нокаутом).