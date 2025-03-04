На своєму акаунті в інстаграмі Михайло Лебіга записав відео до Олександра Усика. Відомий блогер запропонував чемпіону світу провести дружній бій, а його переможець отримав би бутерброд аж із двома шматками ковбаси, пише 24 Канал.

Цікаво Ексчемпіон світу назвав єдиного боксера, який може здолати Усика

Усик прийняв дружній виклик Лебіги

Для відео Лебіга навіть одягнув фірмові боксерські рукавиці.

Олександр Усик, я у ваших рукавичках викликаю вас на спаринг. Той, хто переможе у нашому двобої, забирає бутерброд з двома кусками ковбаси,

– сказав Лебіга.

Лебіга викликав на бій Усика: дивіться відео

Реакції українського боксера довелось чекати не дуже довго. Усик прийняв виклик від Лебіги, доповнивши список гонорару за двобій.

Привіт, неймовірна людина, я готовий. Буханка хліба, багато ковбаси та пиво,

– відповів кривдник Тайсона Ф'юрі.



Усик прийняв виклик Лебіги / Скриншот із інстаграму блогера

Відзначимо, що Михайло Лебіга є президентом медіафутбольної команди UA Steel, яка нещодавно вдруге взяла участь на чемпіонаті світу колишнього зіркового захисника Жерарда Піке.

Натомість Усик відпочиває після двох перемог над Тайсоном Ф'юрі минулого року. Ймовірно, що вже влітку або восени 2025-го року українець повернеться у ринг реваншем із Даніелем Дюбуа. Була інформація, що сторони вже провели попередні перемовини.