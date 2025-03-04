На своем аккаунте в инстаграме Михаил Лебига записал видео к Александру Усику. Известный блогер предложил чемпиону мира провести дружеский бой, а его победитель получил бы бутерброд аж с двумя кусками колбасы, пишет 24 Канал.

Интересно Экс-чемпион мира назвал единственного боксера, который может одолеть Усика

Усик принял дружеский вызов Лебиги

Для видео Лебига даже надел фирменные боксерские перчатки.

Александр Усик, я в ваших перчатках вызываю вас на спарринг. Тот, кто победит в нашем поединке, забирает бутерброд с двумя кусками колбасы,

– сказал Лебига.

Лебига вызвал на бой Усика: смотрите видео

Реакции украинского боксера пришлось ждать не очень долго. Усик принял вызов от Лебиги, дополнив список гонорара за поединок.

Привет, невероятный человек, я готов. Буханка хлеба, много колбасы и пиво,

– ответил обидчик Тайсона Фьюри.



Усик принял вызов Лебиги / Скриншот из инстаграма блогера

Отметим, что Михаил Лебига является президентом медиафутбольной команды UA Steel, которая недавно во второй раз приняла участие на чемпионате мира бывшего звездного защитника Жерарда Пике.

Зато Усик отдыхает после двух побед над Тайсоном Фьюри в прошлом году. Вероятно, что уже летом или осенью 2025-го года украинец вернется в ринг реваншем с Даниэлем Дюбуа. Была информация, что стороны уже провели предварительные переговоры.