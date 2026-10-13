У цьому поєдинку Дюбуа захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBO. Про це інформує 24 Канал.

Історія протистояння: від Усика до драматичного першого бою

Раніше цим титулом WBO володів українець Олександр Усик. Після того як український боксер звільнив пояс, Вордлі отримав статус повноцінного чемпіона світу.

Проте перша зустріч Вордлі та Дюбуа, яка пройшла у травні цього року в Манчестері, перевернула дивізіон.

Поєдинок Дюбуа – Вордлі / Фото Getty Images

Той поєдинок видався надзвичайно драматичним: Вордлі двічі відправляв Дюбуа в нокдаун, у першому та третьому раундах. Попри важкий старт, Дюбуа зумів перехопити ініціативу і зупинив суперника технічним нокаутом в 11-му раунді, завдавши Вордлі першої поразки в професійній кар'єрі та відібравши чемпіонський пояс.

Майбутній бій на O2 Arena стане для Даніеля першим захистом титулу.

Де та коли дивитися поєдинок Дюбуа – Вордлі 2

Українські вболівальники зможуть стежити за протистоянням Дюбуа та Вордлі в ніч із суботи на неділю. Старт основного карду запланований на 21:00 за київським часом, а головний бій вечора, за попередніми очікуваннями, розпочнеться не раніше 00:30 у ніч проти неділі, 18 жовтня.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна ексклюзивно на стримінговій платформі DAZN за системою Pay-Per-View (PPV).

Найкращі моменти першого бою Дюбуа – Вордлі: дивіться відео

Що відомо про суперників

Вордлі провів 22 професійні поєдинки, здобувши 20 перемог, 19 із яких нокаутом. На його рахунку також одна поразка та одна нічия.

Дюбуа, відомий під прізвиськом "Динаміт" завдяки потужному удару, у 2024 – 2025 роках володів титулом чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі. Повноцінним чемпіоном він став після відмови Усика від пояса. У вересні 2024 року британець захистив титул, нокаутувавши Ентоні Джошуа. Загалом його професійний рекорд налічує 26 поєдинків: 23 перемоги, зокрема 22 нокаутом, і 3 поразки.

Бій Дюбуа – Вордлі / Фото Getty Images

Особливу увагу українських уболівальників привернули протистояння Дюбуа з Усиком. Їхній перший бій відбувся в серпні 2023 року в Польщі й завершився перемогою українця технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Поєдинок супроводжувався суперечками через удар британця нижче пояса.

У липні 2025 року суперники зустрілися вдруге на лондонському стадіоні "Вемблі". Усик знову переміг достроково у п'ятому раунді.