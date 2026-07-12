"Усик показав, що важливе в боксі": Беленюк дав прогноз на бій Джошуа проти Ф'юрі

Восени 2026 року відбудеться мегабій між Тайсоном Ф'юрі й Ентоні Джошуа. Свій прогноз на цей поєдинок дав олімпійський чемпіон із боротьби Жан Беленюк.

Своєю думкою Беленюк поділився в інтерв'ю виданню vRINGe. Зокрема, він пояснив, чому для нього Усик усе одно найкращий боксер.

За кого вболіватиме Беленюк?

Беленюк розповів, що в поєдинку Джошуа проти Ф'юрі він уболіватиме за Джошуа. Утім вважає, що переможе Ф'юрі. На думку Жана, Тайсон більш наполегливий. Ф'юрі пропускав удари, але вставав і продовжував битись, якби такі удари пропустив Джошуа, він би вже не встав.

Колись Джошуа мені здавався непереможним. Але потім з'явився Усик. Він показав, що весь атлетизм у боксі нічого не вартий. Набагато важливіші характер, уміння витримувати удари, стояти до кінця, підлаштовуватись під будь-який стиль бою,

– зазначив Беленюк.

Він продовжив, що йому подобається раціональний підхід. Як у Мейвезера чи Ворда.

Чому Беленюк вважає Усика феноменом?

А ще Беленюк вважає Усика феноменом. Усі інші боксери мають на нього рівнятись. Звичайний український хлопець із Криму зумів досягнути таких крутих результатів.

"Це дуже серйозно. Це просто феноменально", – зауважив олімпійський чемпіон.

Він додав, що Джошуа проти Ф'юрі буде неймовірно класним боєм. Утім самому Беленюку цікавіше стежити за молодим поколінням. За такими боксерами, як-от наприклад Мозес Ітаума.