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Протистояння прийматиме арена Merkur Spiel-Arena. Чемпіон із Німеччини захищатиме свій статус у бою проти албанця. Де та коли дивитися поєдинок, розповість 24 Канал.

Кабаєл проведе перший захист титулу WBC

Для німецького боксера цей поєдинок стане першим захистом повноцінного чемпіонського поясу WBC, який він отримав після того, як Олександр Усик залишив титул вакантним. Німець підходить до протистояння з бездоганним рекордом. Серед його найгучніших перемог – тріумфи над китайцем Чжаном Чжілеєм та кубинцем Франком Санчесом.

Хіса також не має поразок на професійному рингу. Албанський боксер здобув 25 перемог, 23 з яких завершив нокаутом.

Де дивитися трансляцію Кабаєл – Хіса в Україні

Офіційним транслятором поєдинку в Україні та інших країнах світу стане стрімінгова платформа DAZN.

Переглянути боксерський вечір можна буде через офіційний сайт або мобільний застосунок DAZN. Для доступу до головного бою та основного карду необхідна активна платна підписка. Поєдинки андеркарду можуть бути доступні безкоштовно після реєстрації – залежно від регіону та умов трансляції.

Українські телеканали та інші медіаплатформи не заявлені як офіційні транслятори цього поєдинку.

Коли розпочнеться бій Кабаєл – Хіса

Основний кард вечора боксу стартує в суботу, 28 листопада, о 20:00 за київським часом.

Вихід головних учасників у ринг очікується орієнтовно о 23:30 – 00:00. Таким чином, головний поєдинок може розпочатися вже в ніч на неділю, 29 листопада.