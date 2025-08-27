Ще до кінця поточного 2025 року прихильники боксу точно побачать ще один великий мегафайт. 13 вересня Теренс Кроуфорд проведе бій проти Сауля Альвареса.

Поєдинок відбудеться на "Allegiant Stadium" у Лас-Вегасі (США). На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі, яким до бою володіє Сауль Альварес. З'явився проморолик даного бою проти Теренса Кроуфорда, пише 24 Канал із посиланням на Netflix.

Яке промо вийшло перед боєм Кроуфорд – Канело?

У відео увійшли моменти із тренувань та поєдинків боксерів. Медійна платформа створила красиве відео, яке ще більше додає інтриги майбутньому мегафайту.

Промо бою Кроуфорд – Канело

Нагадаємо, що Кроуфорд втратить свій чемпіонський пояс WBA, коли вийде у ринг проти Канело. Адже змагатиметься за абсолютне чемпіонство у другій середній вазі. У такому випадку, тимчасовий чемпіон Абас Барау стане повноцінним, а також його обов'язковим суперником стане претендент по лінії Джермелл Чарло.

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі зробив свій прогноз на бій Кроуфорд – Альварес.

Відзначимо, що в андеркарді двобою Кроуфорд – Альварес у ринг вийде українець Сергій Богачук. Суперником українського боксера стане американець Брендон Адамс, якому у 2021-му Богачук програвав нокаутом у 8-му раунді.