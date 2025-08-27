Еще до конца текущего 2025 года поклонники бокса точно увидят еще один большой мегафайт. 13 сентября Теренс Кроуфорд проведет бой против Сауля Альвареса.

Поединок состоится на "Allegiant Stadium" в Лас-Вегасе (США). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым до боя владеет Сауль Альварес. Появился проморолик данного боя против Теренса Кроуфорда, пишет 24 Канал со ссылкой на Netflix.

Какое промо вышло перед боем Кроуфорд – Канело?

В видео вошли моменты с тренировок и поединков боксеров. Медийная платформа создала красивое видео, которое еще больше добавляет интриги предстоящему мегафайту.

Промо боя Кроуфорд – Канело

Напомним, что Кроуфорд потеряет свой чемпионский пояс WBA, когда выйдет в ринг против Канело. Ведь будет бороться за абсолютное чемпионство во втором среднем весе. В таком случае, временный чемпион Абас Барау станет полноценным, а также его обязательным соперником станет претендент по линии Джермелл Чарло.

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли сделал свой прогноз на бой Кроуфорд – Альварес.

Отметим, что в андеркарде поединка Кроуфорд – Альварес в ринг выйдет украинец Сергей Богачук. Соперником украинского боксера станет американец Брэндон Адамс, которому в 2021-м Богачук проигрывал нокаутом в 8-м раунде.