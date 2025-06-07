Проте Вайт відмовився від поєдинку в останній момент. Протистояння мало відбутись 7 червня 2025 року, повідомляє 24 канал із посиланням на "Трибуну".

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Чому Вайт відмовився від бою проти Сіренка

Повідомляють, що Ділліан Вайт та його команда відмовились від поєдинку проти Владислава Сіренка за тиждень до його проведення. Причини такого рішення британця невідомі.

Раніше з'явилась інформація, що промоутер Френк Воррен повідомив про те, що Вайт отримав "великий бій", який відбудеться у серпні. Тому британець не битиметься із Сіренком.

До слова. Раніше Ділліан Вайт відмовився від бою проти Джо Джойса. Тоді поєдинок було скасовано через травму пальця у британця.

Нагадаємо, що востаннє Ділліан Вайт виходив на ринг наприкінці 2024 року. Тоді британський боксер здолав Ебенезера Теттеха.