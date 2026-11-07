Ексчемпіон світу назвав умову, за якої Усика визнають найвеличнішим боксером усіх часів

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В інтерв'ю talkSPORT Маліньяджі прокоментував можливий перехід Усика до крузервейту заради поєдинку з Девідом Бенавідесом. На його думку, українцю буде непросто зберегти колишню силу після повернення до нижчої вагової категорії.

Маліньяджі попередив Усика про ризики повернення у крузервейт

Американець нагадав про досвід Джонса-молодшого, який після виступів у надважкій вазі вирішив повернутися до напівважкого дивізіону. Перед поєдинком з Антоніо Тарвером у листопаді 2003 року легендарний боксер втратив близько 9 кілограмів м'язової маси. Хоча перший бій завершився його перемогою за рішенням більшості суддів, у реванші Джонс зазнав дострокової поразки.

Це цілковите божевілля. Однак разом із тим це досить цікавий хід. Нам уже доводилося бачити, як боксери намагалися спуститися з надважкої ваги, як це зробив Рой Джонс насамкінець своєї кар'єри– зазначив Маліньяджі.

Він вважає, що подібний сценарій може стати серйозним викликом і для Усика. Водночас він визнав, що українець свого часу демонстрував винятковий рівень у крузервейті.

Чи зможе Усик повернутися у нижчу вагову категорію, зберігши ту ж силу, яку він уже демонстрував у крузервейті? Нам уже доводилося спостерігати за Усиком у цій вазі – там він був неймовірний. Тож таку можливість виключати не можна– сказав ексчемпіон.

Попри застереження, Маліньяджі вважає, що перемога Усика над Бенавідесом у крузервейті стала б історичним досягненням і ще більше зміцнила б його спадщину у боксі.

Якщо він повернеться у крузервейт і переможе Бенавідеса, то вже можна буде говорити про найвеличнішого боксера всіх часів. Якщо ж не визнати цього, то тоді цього вже ніколи не можна буде визнати. Однак я вважаю, що це дуже складний виклик. Девід довів, що у крузервейті він виріс до непереможних висот, і у нього там велика сила– підсумував Маліньяджі.

Нагадаємо, раніше Усик повідомляв про намір змінити напрямок своєї кар'єри та повернутися до дивізіону, в якому став абсолютним чемпіоном світу вперше. Серед можливих суперників українця називають Бенавідеса, який володіє чемпіонськими поясами WBA та WBO.