Ексчемпіон світу назвав умову, за якої Усика визнають найвеличнішим боксером усіх часів

Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі вважає, що повернення Олександра Усика до першої важкої ваги наприкінці кар'єри може негативно позначитися на його фізичному стані. Американець застеріг українця від такого кроку та навів у приклад легендарного Роя Джонса-молодшого.

В інтерв'ю talkSPORT Маліньяджі прокоментував можливий перехід Усика до крузервейту заради поєдинку з Девідом Бенавідесом. На його думку, українцю буде непросто зберегти колишню силу після повернення до нижчої вагової категорії.

Маліньяджі попередив Усика про ризики повернення у крузервейт

Американець нагадав про досвід Джонса-молодшого, який після виступів у надважкій вазі вирішив повернутися до напівважкого дивізіону. Перед поєдинком з Антоніо Тарвером у листопаді 2003 року легендарний боксер втратив близько 9 кілограмів м'язової маси. Хоча перший бій завершився його перемогою за рішенням більшості суддів, у реванші Джонс зазнав дострокової поразки.

Це цілковите божевілля. Однак разом із тим це досить цікавий хід. Нам уже доводилося бачити, як боксери намагалися спуститися з надважкої ваги, як це зробив Рой Джонс насамкінець своєї кар'єри,

– зазначив Маліньяджі.

Він вважає, що подібний сценарій може стати серйозним викликом і для Усика. Водночас він визнав, що українець свого часу демонстрував винятковий рівень у крузервейті.

Чи зможе Усик повернутися у нижчу вагову категорію, зберігши ту ж силу, яку він уже демонстрував у крузервейті? Нам уже доводилося спостерігати за Усиком у цій вазі – там він був неймовірний. Тож таку можливість виключати не можна,

– сказав ексчемпіон.

Попри застереження, Маліньяджі вважає, що перемога Усика над Бенавідесом у крузервейті стала б історичним досягненням і ще більше зміцнила б його спадщину у боксі.

Якщо він повернеться у крузервейт і переможе Бенавідеса, то вже можна буде говорити про найвеличнішого боксера всіх часів. Якщо ж не визнати цього, то тоді цього вже ніколи не можна буде визнати. Однак я вважаю, що це дуже складний виклик. Девід довів, що у крузервейті він виріс до непереможних висот, і у нього там велика сила,

– підсумував Маліньяджі.

Нагадаємо, раніше Усик повідомляв про намір змінити напрямок своєї кар'єри та повернутися до дивізіону, в якому став абсолютним чемпіоном світу вперше. Серед можливих суперників українця називають Бенавідеса, який володіє чемпіонськими поясами WBA та WBO.