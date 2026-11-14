Хабіб і Кварацхелія відписилась один від одного після бійки Нурмагомедова та Двалішвілі

Колишній чемпіон UFC в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов і гравець французького клубу ПСЖ Хвіча Кварацхелія відписались один від одного в соцмережах. Це сталось після бійки між Усманом Нурмагомедовим і Мерабом Двалішвілі.

Крім того, гравець паризького футбольного клубу підтримав Двалішвілі після того, як на нього з-за спини напав росіянин, повідомляє 24 Канал. На цьому тлі Кварацхелія та Нурмагомедов відписались один від одного в соціальних мережах.

Що відомо про бійку між Нурмагомедовим і Двалішвілі

В одному з готелей Абу-Дабі 11 листопада сталась бійка між росіянином Усманом Нурмагомедовим і грузином Мерабом Двалішвілі. Спровокував її саме російський боєць, оскільки він напав на грузина ззаду, коли той давав інтерв'ю.

У бійці взяли участь ще й інші люди. Пізніше поліція ОАЕ затримала всіх учасників конфлікту. Усім виписали грошові штрафи, але грузина Двалішвілі відпустили. А ось Нурмагомедов і 5 його посіпак отримали реальний тюремний термін. Найближчі 6 місяців вони проведуть за ґратами.

Через це Нурмагомедов не зможе взяти участь у турнірі в ОАЕ. Його вже замінив Лазішвілі, який тепер зустрінеться в поєдинку з американцем Юраєю Фейбером.

Як Кварацхелія відреагував на напад на Двалішвілі

Головна причина, через яку Кварацхелія та Нурмагомедов відписались один від одного в соцмережах, стала реакція грузинського футболіста на напад проти його співвітчизника. Гравець ПСЖ підтримав Двалішвілі та зазначив, що той показав справжні грузинський дух.

Опонентів було більше, вона напали неочікувано, зі спини, але все одно не змогли перемогти. Пізніше свою підтримку Двалішві висловив і Каха Каладзе, який назвав поведінку Нурмагомедова такою, що не має нічого спільного з людяністю та спортивною честю.