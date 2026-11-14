Хабиб и Кварацхелия отписались друг от друга после драки Нурмагомедова и Двалишвили

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Кроме того, игрок парижского футбольного клуба поддержал Двалишвили после того, как на него сзади напал россиянин, сообщает 24 Канал. На этом фоне Кварацхелия и Нурмагомедов отписались друг от друга в социальных сетях.

Что известно о драке между Нурмагомедовым и Двалишвили

В одном из отелей Абу-Даби 11 ноября произошла драка между россиянином Усманом Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили. Спровоцировал ее именно российский боец, поскольку он напал на грузина сзади, когда тот давал интервью.

В драке приняли участие и другие люди. Позже полиция ОАЭ задержала всех участников конфликта. Всем выписали денежные штрафы, но грузина Двалишвили отпустили. А вот Нурмагомедов и 5 его приспешников получили реальный тюремный срок. Ближайшие 6 месяцев они проведут за решеткой.

Из-за этого Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире в ОАЭ. Его уже заменил Лазишвили, который теперь встретится в поединке с американцем Юраем Фейбером.

Как Кварацхелия отреагировал на нападение на Двалишвили

Главная причина, по которой Кварацхелия и Нурмагомедов отписались друг от друга в соцсетях, стала реакция грузинского футболиста на нападение на его соотечественника. Игрок ПСЖ поддержал Двалишвили и отметил, что тот проявил настоящий грузинский дух.

Противников было больше, они напали неожиданно, сзади, но все равно не смогли победить. Позже свою поддержку Двалишвили выразил и Каха Каладзе, который назвал поведение Нурмагомедова тем, что не имеет ничего общего с человечностью и спортивной честью.