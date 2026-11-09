У Стамбулі побили уродженця Москви: боксерський поєдинок завершився масовою бійкою

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Інцидент стався 7 листопада, коли 31-річний Алієв зустрічався з турецьким боксером Умутом Чамкіраном. За підсумками 12 раундів судді одностайним рішенням віддали перемогу представнику Франції, пише The Sun.

У Стамбулі побили Мурада Алієва

Таким чином, Алієв завоював вакантний пояс WBC Silver, а його суперник зазнав першої поразки на професійному ринзі.

Однак головні події розгорнулися вже після фінального гонга. Святкуючи перемогу, Алієв підійшов до канатів і продемонстрував провокаційний жест у бік глядачів. Це викликало обурення вболівальників. Коли боксери знову опинилися поруч, між ними спалахнула сутичка, яка швидко переросла в масову бійку.

За лічені секунди ринг заполонили представники обох команд, охоронці та глядачі, які залишили трибуни й кинулися до місця конфлікту. Учасники штовхалися, обмінювалися ударами та переслідували один одного за межами рингу. З трибун у бік арени також летіли сторонні предмети, зокрема стільці.

Сам Алієв опинився в центрі подій та отримав кілька ударів, зокрема по потилиці. Боксеру вдалося вибратися з натовпу лише після того, як сутичка набула особливо масштабного характеру.

Бійка у Стамбулі після бою: дивіться відео

Що відомо про суперників

Для Чамкірана цей результат став першим програшем у професійній кар'єрі. Крім того, під час п'ятого раунду турецький спортсмен втратив одне очко через порушення правил – удар після команди рефері.

Алієв народився 31 липня 1995 року в Москві, однак у шестирічному віці разом із родиною переїхав до Франції. Боксер має азербайджанське походження та представляє Францію на міжнародних змаганнях. У 2019 році він здобув срібну медаль Європейських ігор.

Також він відомий скандальним епізодом на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Після дискваліфікації у чвертьфінальному поєдинку Алієв на знак протесту залишався сидіти на ринзі приблизно 45 хвилин, висловлюючи незгоду з рішенням суддів.

Попри масову бійку після поєдинку в Стамбулі, результат зустрічі залишився чинним: Мурад Алієв здобув перемогу та став володарем титулу WBC Silver у надважкій вазі.