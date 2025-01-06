Тотальна зневіра: відомий промоутер оцінив можливе повернення Кличка у ринг

Все більше чуток з'являється навколо можливого повернення Володимира Кличка у ринг. Відомий промоутер Боб Арум відреагував на усю цю інформацію щодо ймовірного камбеку легенди боксу.

Володимир Кличко мріє стати найстарішим чемпіоном світу з боксу. Для цього йому потрібно не лише повернутись у ринг, а й здобути перемогу у титульному бою. Лише тоді Кличко-молодший зможе перевершити рекорд Джорджа Формана, який у 45 років виграв чемпіонський титул.

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Реакція Арума на можливе повернення Кличка

Боб Арум пригадав шлях Джорджа Формана до цього досягнення та висловився про плани українця. Відомий промоутер не вірить, що Володимиру вдасться стати найстарішим чемпіоном світу без проміжних поєдинків, пише 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

Не забувайте, що коли повернувся Форман, то йому було не 45 років, а 41, і він програвав. Він пройшов певні випробування. А Кличко хоче повернутися у 48 років і не проводити проміжні бої. Мені подобаються брати Клички, як і всі українські боксери. Але я не вірю в те, що Кличко може повернутися і вийти на титульний бій у надважкій вазі без серії проміжних поєдинків,

– заявив Боб Арум.

Нагадаємо. Володимир Кличко повішав рукавички на цвях після поразки від Ентоні Джошуа, яка була 29 квітня 2017-го року. А вже 3 серпня того ж року український боксер оголосив про закінчення кар'єри.

На тлі чуток про ймовірне повернення Кличка-молодшого у ЗМІ почали приписувати йому реванш проти Тайсона Ф'юрі. У листопаді 2015-го "Циганський король" переміг Кличка-молодшого за одноголосним рішенням суддів після проведення усіх 12 раундів.

Начебто британець не проти дати реванш Володимиру, але за умови солідного гонорару. Ф'юрі вже звинуватив українця у брехні, заявивши, що Кличка цікавить не титул найстарішого чемпіона світу, а просто великі гроші.