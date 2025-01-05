Цікаво, що у топ-3 оновленого рейтингу немає жодного представника України. Найвищим серед українських боксерів розташувався Володимир Кличко, який посів 8-ме місце, повідомляє 24 Канал із посиланням на BoxRec.

Цікаво Усик назвав найкращого боксера світу

Лише один українець у топ-10

Нагадаємо, що з'являється дуже багато чуток про можливе повернення у ринг 38-річної легенди боксу. Все заради рекорду Джорджа Формана.

А от найстарший чемпіон світу Форман йде у цьому оновленому рейтингу лише на 18-й позиції. Також здивування викликає сходинка Майка Тайсона у цьому рейтингу BoxRec – лише 24-те місце.

Цікаво, що Формана та Тайсона випереджають також два інші українські супертяжі Олександр Усик та Віталій Кличко, які розмістились поруч – 15-та та 16-та сходинки відповідно.

Лідером рейтингу найкращих супертяжів в історії боксу за версією BoxRec є Джо Луїс. Йому у спину дихає легендарний Мухаммед Алі, а третім йде Джин Танні.

До слова. Леннокс Льюїс у цьому оновленому рейтингу став 5-м, а Евандер Холіфілд замкнув десятку найкращих супертяжів в історії.

У топ-25 не знайшлось місце Тайсону Ф'юрі, а Ентоні Джошуа посідає лише 24-те місце.

Цікаво, що у травні 2024-го року Усик переміг Ф'юрі та став першим із 1999-го року після Леннокса Льюїса абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Однак у BoxRec навіть після такого здобутого досягнення Олександра не включили у топ-10.