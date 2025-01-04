37-річний боксер із Сімферополя обрав зіркового боксера із США Теренса Кроуфорда. Олександр Усик не став виділяти когось із боксерів зі своєї вагової категорії, пише 24 Канал із посиланням на TNT Sports.

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Найкращий боксер світу на думку Усика

Найкращий боксер у світі? Це Теренс Кроуфорд,

– відповів Усик.

Цікаво те, що раніше Кроуфорд розповів, що він думає про Усика. Теренс назвав Олександра відмінним боксером та номером один у світі незалежно від вагової категорії.

Довідка. Теренс Кроуфорд провів на профі-рингу 41 бій, у яких показав 100-відсотковий показник – 41 перемога (31 – нокаутом).

Востаннє Теренс Кроуфорд виходив у ринг 3 серпня 2024-го року, коли провів бій проти чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі Ісраїла Мадримова із Узбекистану. Двобій тривав усі 12 раундів, а переможця зустрічі визначали судді. Вони усі одноголосно віддали перемогу Кроуфорду. Теренс став чемпіоном світу у першій середній вазі.