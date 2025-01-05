Интересно, что в топ-3 обновленного рейтинга нет ни одного представителя Украины. Самым высоким среди украинских боксеров расположился Владимир Кличко, который занял 8-е место, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxRec.

Интересно Усик назвал лучшего боксера мира

Только один украинец в топ-10

Напомним, что появляется очень много слухов о возможном возвращении в ринг 38-летней легенды бокса. Все ради рекорда Джорджа Формана.

А вот старейший чемпион мира Форман идет в этом обновленном рейтинге только на 18-й позиции. Также удивление вызывает ступенька Майка Тайсона в этом рейтинге BoxRec – только 24-е место.

Интересно, что Формана и Тайсона опережают также два других украинских супертяжеловеса Александр Усик и Виталий Кличко, которые разместились рядом – 15-я и 16-я строчки соответственно.

Лидером рейтинга лучших супертяжей в истории бокса по версии BoxRec является Джо Луис. Ему в спину дышит легендарный Мухаммед Али, а третьим идет Джин Танни.

К слову. Леннокс Льюис в этом обновленном рейтинге стал 5-м, а Эвандер Холифилд замкнул десятку лучших супертяжей в истории.

В топ-25 не нашлось место Тайсону Фьюри, а Энтони Джошуа занимает лишь 24-е место.

Интересно, что в мае 2024-го года Усик победил Фьюри и стал первым с 1999-го года после Леннокса Льюиса абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Однако в BoxRec даже после такого добытого достижения Александра не включили в топ-10.