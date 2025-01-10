Промоутер Василя Ломаченка вважає, що це Джаред Андерсон. Арум підкреслив фізичні дані та якості американського суперважковаговика, повідомляє 24 канал з посиланням на Yardbarker.

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Арум про Андерсона

Голова Top Rank Боб Арум наголосив на тому, що він не змінить свою думку щодо Джареда Андерсона. Спортивний функціонер вважає, що американець найнебепезпечніший боксер у хевівейті.

Британець зазначив, що Андерсона витривалий та має хороший удар. Промоутер Ломаченка підкреслив, що Джаред продемонструє хороший бій проти Маріоса Колліаса.

Джаред – найбільш небезпечний боксер у сучасній суперважкій вазі. У цьому році я чекаю від нього помсти за поразку. Ви навіть не уявляєте, яке шоу ми готуємо для вболівальників на MSC,

– сказав Арум.

Нагадаємо, що Джаред Андерсон битиметься з Маріосом Колліасом в андеркарді вечора боксу 14 лютого. Головною подією шоу стане бій українського боксера Дениса Берінчика проти Кейшона Девіса на "Медісон-сквер-гарден".