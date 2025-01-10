Це не Усик: голова Top Rank назвав найнебезпечнішого боксера у суперважкій вазі

Голова Top Rank Боб Арум поділився думками щодо найсильнішого та найнебезпечнішого супертяжа сучасності. Спортивний функціонер відзначив перспективного американського боксера.

Промоутер Василя Ломаченка вважає, що це Джаред Андерсон. Арум підкреслив фізичні дані та якості американського суперважковаговика, повідомляє 24 канал з посиланням на Yardbarker.

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Арум про Андерсона

Голова Top Rank Боб Арум наголосив на тому, що він не змінить свою думку щодо Джареда Андерсона. Спортивний функціонер вважає, що американець найнебепезпечніший боксер у хевівейті.

Британець зазначив, що Андерсона витривалий та має хороший удар. Промоутер Ломаченка підкреслив, що Джаред продемонструє хороший бій проти Маріоса Колліаса.

Джаред – найбільш небезпечний боксер у сучасній суперважкій вазі. У цьому році я чекаю від нього помсти за поразку. Ви навіть не уявляєте, яке шоу ми готуємо для вболівальників на MSC,

– сказав Арум.

Нагадаємо, що Джаред Андерсон битиметься з Маріосом Колліасом в андеркарді вечора боксу 14 лютого. Головною подією шоу стане бій українського боксера Дениса Берінчика проти Кейшона Девіса на "Медісон-сквер-гарден".