Сергій Богачук восени повернеться на професійний ринг. Український боксер битиметься проти американця Брендона Адамса, який завдав йому першої поразки у кар'єрі.

Таким чином боксери проведуть реванш. Адамс виступив з гучною заявою щодо бою проти Богачука, повідомляє 24 канал із посиланням на авторитетне видання Ring Magazine.

Що сказав Адамс про бій з Богачуком?

Брендон Адамс заявив, що цей поєдинок чудова нагода для обох боксерів. Проте американський боксер вважає, що він також виграє у другому бою з Сергій Богачуком.

Адамс пригадав, що нокаутував Богачука у першому бою та покращився з того часу. Брендон також заявив, що вони покажуть чудовий поєдинок з Сергієм.

Богачук – один з найкращих бійців у нашій категорії. Він дуже витривалий і важко працював, щоб завоювати своє місце. Я не відчув його сили, бо ухилявся від ударів. Можливо, цього разу він матиме можливість знову нанести удар, але моє завдання – не дати йому цього зробити. Я знаю як перемогти знову,

– сказав Адамс.

Нагадаємо, що Сергій Богачук зустрінеться з Брендоном Адамсом 13 вересня 2025 року. Боксери проведуть реванш в андеркарді бою Альварес – Кроуфорд у Лас-Вегасі.

