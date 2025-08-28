Сергій Богачук поділився думками щодо бою Усик – Ітаума. Зокрема, тимчасовий чемпіон світу за версією WBC назвав переможця поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на vRINGe.

Як завершиться бій Усик – Ітаума?

Сергій Богачук дав однозначний прогноз на бій між Олександром Усиком та Мозесом Ітаумою. Український боксер вважає, що абсолютний чемпіон світу переможе 20-річного британця.

Богачук заявив, що Ітауму зараз розкручують промоутери, але у нього немає що протиставити Усику. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC заявив, що Олександр розбере "Нового Майка Тайсона" та переможе у пізніх раундах.

Заб'є у вирішальних раундах. І все. Ну, ні. Просто немає йому рівних. На даний момент немає. У найкращому для нього випадку Ітаума гідний до кінця. Просто, щоб він достояв. А в гіршому Усику його просто розбере, деморалізує. А той навіть не розумітиме, що з ним відбувається. І тоді Усик засипле його ударами, і бій зупинять. Все. Ні. Немає шансів ніяких. Взагалі,

– сказав Богачук.

Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився проти Даніеля Дюбуа, здолавши його нокаутом у п'ятому раунді. А Мозес Ітаума у своєму останньому поєдинку у першому раунді нокаутував Ділліана Вайта.

