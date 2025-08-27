За словами Луїса Ортіса, Олександр Усик заслуговує повагу усього світу та звання чемпіона світу. Кубинець наголосив на технічності українського боксера, але тут є одне але, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Студія Алімова.
Чому Усик не є найкращим боксером?
Водночас "Кінг Конг" не вважає Усика найкращим боксером.
Але кращим я його не вважаю, поки я в боксі. Коли я піду з боксу, тоді й скажу, чи він кращий, чи ні. Зате Усик знає, хто такий Кінг-Конг і який у Кінг-Конга бокс,
– заявив Ортіс.
Луїс додав, що перемогти абсолютного чемпіона світу у хевівейті з України можна лише за рахунок техніки, інакше він продовжить володіти усі поясами.
Нагадаємо, що 19 липня Усик вдруге переміг Даніеля Дюбуа, повернувши собі звання "абсолюта" у хевівейті. Олександр довів свою непереможну серію до 24-х боїв поспіль у професіоналах (15 – нокаутом).
Що відомо про Луїса Ортіса?
- 46-річний боксер із Куби, який володів титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBA (2015-2016) і двічі був претендентом на пояс чемпіона світу за версією WBC (2018, 2019) у важкій вазі.
- Ортіс провів 362 поєдинки на любительському рівні – 343 перемоги та 19 поразок.
- За спиною кубинця 38 зустрічей – 33 звитяги (28 – нокаутом), 3 поразки та 2 бої були такі, що не відбулись.
- У вересні 2022-го Ортіс провів бій проти Енді Руїса. Боксери відбоксували усю дистанцію, а переможця двобою визначали суддівські записки. Усі троє одноголосно віддали перемогу Руїсу – 114-111 (двічі) та 113-112.