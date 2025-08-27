По словам Луиса Ортиса, Александр Усик заслуживает уважение всего мира и звание чемпиона мира. Кубинец отметил техничность украинского боксера, но здесь есть одно но, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Студия Алимова.

Интересно Потенциальные реванши: с кем может встретиться Кличко на пути к рекорду Формана

Почему Усик не является лучшим боксером?

В то же время "Кинг Конг" не считает Усика лучшим боксером.

Но лучшим я его не считаю, пока я в боксе. Когда я уйду из бокса, тогда и скажу, или он лучший, или нет. Зато Усик знает, кто такой Кинг-Конг и какой у Кинг-Конга бокс,

– заявил Ортис.

Луис добавил, что победить абсолютного чемпиона мира в хевивейте из Украины можно только за счет техники, иначе он продолжит владеть все поясами.

Напомним, что 19 июля Усик во второй раз победил Даниэля Дюбуа, вернув себе звание "абсолюта" в хевивейте. Александр довел свою непобедимую серию до 24-х боев подряд в профессионалах (15 – нокаутом).

Что известно о Луисе Ортисе?