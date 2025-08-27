По словам Луиса Ортиса, Александр Усик заслуживает уважение всего мира и звание чемпиона мира. Кубинец отметил техничность украинского боксера, но здесь есть одно но, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Студия Алимова.
Почему Усик не является лучшим боксером?
В то же время "Кинг Конг" не считает Усика лучшим боксером.
Но лучшим я его не считаю, пока я в боксе. Когда я уйду из бокса, тогда и скажу, или он лучший, или нет. Зато Усик знает, кто такой Кинг-Конг и какой у Кинг-Конга бокс,
– заявил Ортис.
Луис добавил, что победить абсолютного чемпиона мира в хевивейте из Украины можно только за счет техники, иначе он продолжит владеть все поясами.
Напомним, что 19 июля Усик во второй раз победил Даниэля Дюбуа, вернув себе звание "абсолюта" в хевивейте. Александр довел свою непобедимую серию до 24-х боев подряд в профессионалах (15 – нокаутом).
Что известно о Луисе Ортисе?
- 46-летний боксер из Кубы, который владел титулом временного чемпиона мира по версии WBA (2015-2016) и дважды был претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC (2018, 2019) в тяжелом весе.
- Ортис провел 362 поединка на любительском уровне – 343 победы и 19 поражений.
- За спиной кубинца 38 встреч – 33 победы (28 – нокаутом), 3 поражения и 2 боя были такие, что не состоялись.
- В сентябре 2022-го Ортис провел бой против Энди Руиса. Боксеры отбоксировали всю дистанцию, а победителя поединка определяли судейские записки. Все трое единогласно отдали победу Руису – 114-111 (дважды) и 113-112.