Промоутер Френк Воррен аносував повернення Тайсона Ф'юрі у бокс. Про це пише 24 канал із посиланням на DAZN.
Читайте також "Ніхто ніколи не нокаутує": колишній чемпіон оцінив шанси Ітауми у битвах проти Усика та Ф'юрі
Коли Ф'юрі повернеться у бокс?
Френк Воррен повідомив про те, що Тайсон Ф'юрі планує відновити кар'єру у 2026 році. Промоутер заявив, що говорив минулого тижня з "Циганським королем", який сказав, що знову хоче битися.
У нього був дуже насичений рік. Очевидно, що боїв цього року він не провів, але, як усі бачили, у нього вийшов документальний серіал. Також він завершує ще один документальний проєкт, плюс інші справи. Але він хоче. Я маю на увазі, він мені чітко сказав, що хоче битися наступного року. Тому ми сядемо та подивимося,
– сказав Воррен.
Раніше Едді Хірн в інтерв'ю Sky Sports говорив про можливий бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Промоутер заявив, що в ідеальному сценарії поєдинок британців відбудеться у наступному році.
Що відомо про Тайсона Ф'юрі?
Тайсон Ф'юрі у 2024 році двічі бився проти Олександра Усика. "Циганський король" програв українському боксеру у обох поєдинках.
Нещодавно The Ring опублікував відео, де Тайсон Ф'юрі тренується. Можливо, британський боксер почав підготовку до повернення на ринг.
Раніше Ф'юрі анонсував трилогію з Усиком. Британець навіть назвав дату поєдинку.