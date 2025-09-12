Я не програв, – Богачук зробив заяву перед реваншем з Адамсом
- Сергій Богачук та Брендон Адамс проведуть реванш у ніч з 13 на 14 вересня на андеркарді бою Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд.
- Богачук заявив, що у реванші виправить помилку минулого і тепер має досвід та навички для перемоги.
В ніч з 13 на 14 вересня відбудеться грандіозний вечір боксу. В одному з поєдинків Сергій Богачук битиметься проти Брендона Адамса.
Бій відбудеться в андеркарді Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд. Сергій Богачук пригадав поразку Адамсу перед їх майбутнім реваншем, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
Що сказав Богачук про бій з Адамсом?
Сергій Богачук достроково поступився Брендону Адамсу. Український боксер заявив, що у першому поєдинку з американцем він припустився помилки, підкресливши, що на той момент він був юним без досвіду.
Богачук заявив, що у реванші виправить помилку минулого. Сергій наголосив, що він вже не той боксер, тепер він розумніший та сильніший, а також має досвід та навички, щоб перемогти.
Я не програв. Я отримав чудовий досвід. Я поспішав і пресингував, думаючи, що в мене залізна щелепа. Він був розумним, прикидався втомленим, але водночас чекав на свій єдиний лакіпанч. Я зробив велику помилку, заряджаючись на нокаут, і він дав мені хороший урок,
– сказав Богачук.
Нагадаємо, що вечір боксу відбудеться на Allegiant Stadium у Лас Вегасі. Початок спортивного шоу о 4:00 за київським часом.
Що відомо про Богачука?
За свою кар'єру Сергій Богачук провів 28 поєдинків у професійному ринзі – 26 перемог (24 нокаутом), 2 поразки.
Сергій Богачук є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC у першій середній вазі.
Вперше Сергій Богачук зустрівся з Брендоном Адамсом у 2021 році, де поступився у 8 раунді.